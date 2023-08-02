Дитину відразу відвезли до лікарні у Білій Церкві. Він перебував у тяжкому стані.

У Білоцерківському районі Київської області загинула маленька дитина, випивши розчинник.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. "Півторарічний хлопчик перебував на подвір'ї разом зі матір'ю. Коли жінка відволіклась, дитина знайшла пляшку з розчинником та зробила декілька ковтків", - розповів деталі Нєбитов.

Дитину відвезли до лікарні у Білій Церкві в тяжкому стані. "Медики зробили все можливе для порятунку дитини, але хлопчик помер у відділенні реанімації", - повідомив він.

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"Шановні батьки. Вкотре закликаємо вас слідкувати за дітьми. Не залишайте їх без нагляду. Бережіть найцінніше!", - закликав начальник поліції.

Інциденти з дітьми

Подібні інциденти, на жаль, трапляються дуже часто. Так, на Полтавщині маленька дитина випадково випила засіб для прання. Матір привезла півторарічну дівчинку до лікарні, де медики діагностували у дитини побутове отруєння. Дитина опинилася у реанімації. Лікарям вдалося врятувати дівчинку.

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