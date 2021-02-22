Пошкодження сталося на магістралі на вулиці Електриків.

У Києві понад 20 житлових будинків, офіси і спортклуб «5-й елемент» залишились без водопостачання через аварію, що трапилась на трубопроводі на вулиці Електриків.

Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

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«Станом на 09:45 22 лютого по вул. Електриків, 21 сталося пошкодження магістралі діаметром 300 мм, через що без водопостачання залишились будинки по вул. Електриків - 23 житлових будинки (п’яти- і триповерхові), офіси і спортклуб (5-й елемент)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники відповідних служб викликані на місце для ліквідації аварії.

Направлена автоцистерна з водою, яка стоїть за адресою: вул. Електриків, 26.

Крім того, у «Київводоканалі» повідомили про завершення ремонтів колектора діаметром 600 мм по вул. Петропавлівська, 12.

Зазначається, що підрядною організацією було прокладено ділянку нової каналізаційної мережі та замінено каналізаційний колодязь. На сьогодні залишається виконати відновлення благоустрою, асфальтування та переключення стоків на новозбудовану каналізаційну мережу.

Аварійна ситуація на колекторі сталася 11 лютого, внаслідок чого на проїжджій частині утворився провал. Місце аварії було оперативно локалізовано, ремонтні роботи відбувались без обмеження водопостачання та водовідведення споживачів.

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Автор: Інна Андаліцька