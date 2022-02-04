Вони спланували детальний план ліквідації однокласниці, яка не відповіла взаємністю на їхні почуття.

В анексованому Росією Криму двоє школярів намагалися задушити 13-річну дівчинку, а згодом спланували її жорстоке вбивство.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Двоє підозрюваних закохалися у свою жертву, але вона не відповіла взаємністю обом. Один із підлітків не на жарт образився та вирішив відімстити дівчинці. Він відфотошопив її фото у купальнику. Дівчинка поскаржилася вчительці.

Однак це ще більше розлютило хлопця. Він домовився з колишнім суперником про більш жорстоку помсту. Підозрювані запросили дівчинку покурити за школу, а потім накинулися на неї та почали душити. На щастя, обидва злякалися та втекли.

Підлітки розуміли, що дівчинка розповість про напад батькам та вчителям, тому вирішили ліквідувати її. Згідно з їхнім планом, спочатку вони зарізали б однокласницю і розчленували її. Частини тіла хотіли розпихати по пакетах і сховати у занедбаному туалеті. Крім того, майже відразу ж підлітки хотіли вбити ще одну людину в місті, щоб створити легенду про маніяка.

Підозрювані обговорювали свої плани в одній із соціальних мереж.

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що відкрили провадження за фактом замаху на вбивство.

"Вдень 1 лютого 2022 року на задньому дворі однієї зі шкіл Бахчисарайського району підозрюваний спільно з малолітнім знайомим на ґрунті особистих неприязних стосунків до школярки вирішили вчинити її вбивство шляхом удушення. Після того, як потерпіла знепритомніла, підлітки, злякавшись її смерті, залишили місце події", – йдеться у повідомленні.

Про плани щодо жорстокого вбивства школярки не повідомляють.

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