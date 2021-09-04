На Одещині у ДТП постраждала неповнолітня дівчинка. У Чорноморську Одеської області водії влаштували "нічні перегони", один з них не впорався з керуванням.
Очевидці аварії повідомили про інцидент у Telegram-каналі "Chornomorsk".
Так, "нічні перегони" відбувалися у центрі Чорноморська, у ніч на 4 вересня. У них брали участь два авто: ВАЗ-2101 та Mazda. Водій "Жигулів" не впорався з керуванням та врізався у припарковане авто.
Повідомляється, що чоловік порушив ПДД та їхав на великій швидкості. Через це його авто зіткнулося з іншою машиною. Сам водій не сильно постраждав, він не потребував госпіталізації.
Зазначається, що у салоні машини знаходилася 16-річна дівчина. Вона зазнала серйозних травм.
Читайте такожУ Львові літак з Кіпру здійснив аварійну посадкуНеповнолітню госпіталізували до лікарні. За інформацією свідків ДТП, у дівчини переломи. Також з'явилися непідтверджені дані про те, що у постраждалої зламаний хребет.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі випустили із СІЗО затриманого за підозрою у вимаганні активіста.
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