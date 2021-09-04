Водїї вирішили позмагатися у швидкості своїх авто, проте все закінчилося аварією.

На Одещині у ДТП постраждала неповнолітня дівчинка. У Чорноморську Одеської області водії влаштували "нічні перегони", один з них не впорався з керуванням.

Очевидці аварії повідомили про інцидент у Telegram-каналі "Chornomorsk".

Так, "нічні перегони" відбувалися у центрі Чорноморська, у ніч на 4 вересня. У них брали участь два авто: ВАЗ-2101 та Mazda. Водій "Жигулів" не впорався з керуванням та врізався у припарковане авто.

Повідомляється, що чоловік порушив ПДД та їхав на великій швидкості. Через це його авто зіткнулося з іншою машиною. Сам водій не сильно постраждав, він не потребував госпіталізації.

Зазначається, що у салоні машини знаходилася 16-річна дівчина. Вона зазнала серйозних травм.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі випустили із СІЗО затриманого за підозрою у вимаганні активіста.

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Автор: Поліна Кузенко