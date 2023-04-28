33-річний фігурант вже відбуває покарання за скоєння низки крадіжок.

В Одесі викрили уродженця Росії, який із тюрми "продавав" неіснуючі товари. Вʼязень виманював у людей передплату за "товар", після чого припиняв виходити на звʼязок.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, 33-річний фігурант уже засуджений до п’яти років позбавлення волі за скоєння низки крадіжок. Правоохоронці встановили, що ув’язнений в інтернет-мережі пропонував громадянам придбати телефон відомої марки за привабливо низькою ціною на умовах передоплати. Коли ж "торговець" отримував від покупців гроші, то припиняв із ними зв'язок.

За кілька днів у такий спосіб зловмисник прямо із Одеської виправної колонії № 14 ошукав дев’ятьох громадян. Вони перерахували йому по 400 грн.

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Поліцейські вилучили у фігуранта мобільний телефон, за допомогою якого він вів "бізнес". Йому повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Заходи проводили співробітники відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Інциденти з шахрайством на Одещині

Правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, який прикидався військовим та вимагав гроші від матері призовника. Він погрожував, що її сина відправлять служити в "гарячу точку". Жінка переказала зловмиснику загалом 8 тисяч доларів, перш ніж звернулася до правоохоронних органів.

Раніше на Одещині викрили зловмисника, який обдурив волонтерів. Він отримав біля 300 тисяч гривень за уявні бронежилети для ЗСУ. Отримані гроші, за які мали забезпечити військових захистом, шахрай витратив на власні потреби.

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