Іноземець засуджений за грошові махінації, вибивання боргів, рекет, шахрайство, хакерство.

Сьогодні в Одесі затримали росіянина, засудженого у США до довічного ув'язнення.

Як повідомили в Національній поліції Одеської області, оперативникам стало відомо про місцезнаходження громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку за злочини на території США.

У вівторок, 18 січня, поліція спільно з прокуратурою затримали 48-річного чоловіка в порядку статей 208 та 582 (особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України.

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Зазначається, що іноземець засуджений у США до довічного ув'язнення за грошові махінації, вибивання боргів, рекет, шахрайство, хакерство, наркозлочини. Видано ордер на його арешт, потім фігуранта оголосили в міжнародний розшук.

За оперативними даними, чоловік незаконно потрапив на територію України, наразі ця інформація перевіряється.

Одеською обласною прокуратурою готується клопотання до суду про застосування до зловмисника арешту. Про затримання вже повідомлені компетентні органи США.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська поліція затримала в Києві болгарського наркобарона Евеліна Банева-Брендо, який багато років перебуває в міжнародному розшуку.

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