Зловмисник, пообіцявши дитині купити іграшку, виманив її у безлюдне місце.

В Одесі за розбещення шестирічної дівчинки затримано чоловіка.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно в Суворовському районі міста.

Чоловік помітив дівчинку біля входу в магазин, де вона разом з восьмирічним братом чекала матір.

"Пообіцявши купити дитині іграшку, зловмисник заманив її в безлюдне місце і вчинив щодо неї дії розпусного характеру. Про це дитина розповіла матері, коли та розшукала її неподалік місця злочину", - сказано у повідомленні.

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Свою причетність до злочину чоловік не заперечував. За розбещення малолітньої йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

32-річному зловмиснику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, його помістили під варту.

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Автор: Лариса Козова