Вогонь охопив 9 дерев'яних будиночків.

У місті Южне Одеської області горіла база відпочинку.

Як повідомилижурналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, повідомлення про пожежу надійшло в середу о 20:50.

З'ясувалося, що у вищеназваному місті по вулиці Якірна, 9 горить не експлуатована база відпочинку "Південна хвиля". Зокрема, вогонь охопив 9 дерев'яних будиночків.

Пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв.м. Її причина встановлюється. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 10 рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 листопада в курортному селищі Грибівка Одеської області горіла база відпочинку "Лаванда". По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум'ям горить двоповерхова дерев'яна будівля. У той момент площа загоряння склала приблизно 300 кв. м.

Організована була подача води з пожежного водоймища, розташованого на поруч розташованій базі відпочинку. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова