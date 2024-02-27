Російський агент "Палестинець" навів ракети на житлову багатоповерхівку.

У Запоріжжі 15 років тюрми отримав зрадник, який навів російські С-300 на багатоповерхівку у місті.

Як повідомляє пресцентр СБУ, реальний термін ув’язнення отримав резидент агентурної мережі ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ на Запоріжжя. Зокрема, за його "наведенням" 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 5 людей, ще 5 - отримали важкі поранення.

Агента затримали під час спецоперації в обласному центрі у грудні 2023 року. За даними слідства, фігурант - ідеологічний прихильник "рашизму". У жовтні 2023 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який прибув на ротацію до тимчасово окупованого Дніпрорудного, що на Запоріжжі. Для вербування фігуранта окупанти залучили його знайомого - підприємця, який перебуває на тимчасово захопленій частині території регіону і співпрацює з російською спецслужбою.

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"З метою конспірації ворожий агент обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у Телеграм-каналі. Для збору розвідданих він організував власну групу інформаторів, до якої увійшло четверо жителів обласного центру. Серед них – працівник міськводоканалу і торговий представник приватної компанії, які регулярно їздили містом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що резидент використовував свою групу "наосліп". При особистих зустрічах, де вони разом розпивали алкогольні напої, російський агент випитував "потрібну" інформацію під час довірливих розмов про обстановку в Запоріжжі. Отримані відомості "Палестинець" месенджером відправляв "зв’язковому" ФСБ, який перебував у Дніпрорудному. Для конспірації розмов вони заздалегідь обрали собі кодові слова, після написання яких починали спілкування.

Під час обшуків в оселях затриманого агента ФСБ та його інформаторів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із відповідними доказами. Також у них виявлено заборонену радянську та прокремлівську символіку.

На підставі зібраних доказів суд визнав "Палестинця" винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності його спільників.

СБУ викрила корегувальників Львівщини

У лютому 2024 року СБУ викрила подружжя, яке займалось підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

Чоловік, якого завербувала ФСБ, з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Представники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину, яка перебуває на волі. Вона мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

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