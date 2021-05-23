За інформацією журналіста, від проходження огляду на стан сп'яніння посадовець відмовився.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, заступника начальника Чопського прикордонного загону Олександра Михайлюка затримали п‘яним за кермом.

Про це Глагола повідомив у своєму Telegram-каналі та опублікував фото прикордонника.

Читайте такожНе стояв на ногах і повзав землею: у Вінниці спіймали п'яного водія (відео)"Вчора ввечері о 22:00 в Ужгороді патрульні зупинили Олександра Михайлюка, який кермував Skoda Superb. Як переконують мої джерела у поліції - у прикордонника були явні ознаки алкогольного сп'яніння, від нього сильно несло алкоголем, а поведінка була далеко некоректною", - написав журналіст.

За його інформацією, від проходження огляду на стан сп'яніння посадовець відмовився. На нього була складено протокол по статті 130 КУпАП "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".

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Автор: Ольга Робейко