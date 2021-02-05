На відео зафіксовано двох хуліганів.

У Львові минулої ночі вандали облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері, розташований на площі Кропивницького.

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Відео інциденту опубліковане на сторінці Гарячої лінії міста у Facebook.

На запису видно, як двоє осіб з різних боків кидають у пам'ятник пакети з фарбою, після чого стрімко втікають.

Пошуком зловмисників вже займаються правоохоронці, відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

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Автор: УНІАН