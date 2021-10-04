До суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру щодо причетного до вбивства 13-річного хлопця.

На Харківщині завершено досудове розслідування у справі про вбивство 6-річної жительки смт Старий Салтів, що сталося у липні цього року.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

"Наразі завершено досудове розслідування, та обласною прокуратурою направлено до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно причетного до вбивства 13-річного хлопця", - йдеться у повідомленні.

Вбивство шестирічної Мирослави Третяк

Як повідомляв УНІАН, близько опівночі 28 липня в смт Старий Салтів Харківської області у покинутому будинку виявили тіло 6-річної Мирослави Третяк з ознаками насильницької смерті.

За словами матері, ввечері того ж дня донька під час прогулянки пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком, та додому не повернулася.

Поліція розпочала провадження за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У скоєнні злочину підозрюють 13-річного сусідського хлопця.

Які примусові заходи можуть бути застосовані до вбивці

Суд може застосовувати до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру як:

застереження;

обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

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Автори: Олег Давигора, Світлана Макринська