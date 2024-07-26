Не виключають релігійну чи особисту неприязнь.

Поліція перевіряє причетність підозрюваного у вбивстві мовознавиці та політика Ірини Фаріон до росіійського неонациського руху.

На брифінгу у Львові представники правоохоронних органів повідомили, що слідство також не виключає, що напад міг статися через особисту, національну чи релігійну неприязнь. У переписках хлопця є заяви про те, що він має відношення "до певних кіл".

Зазначається, що затриманий ретельно готувався до злочину. Також в історії пошуку на його телефоні знайшли прізвища інших політиків. "Він продовжував аналізувати, шукати тих, хто його може цікавити", - кажуть правоохоронці.

Повідомляється, що вже через півтора дня після вбивства Фаріон підозрюваний, ймовірно, готував наступну акцію. Те, що він відійшов від вбивства за такий короткий час, свідчить про певний психотип, додали у МВС.

Хто вбив Фаріон?

Як відомо, МВС звинувачує у вбивстві професорки "Львівської політехніки" 18-річного мешканця Дніпра.

Сьогодні Галицький суд Львова має обрати йому запобіжний захід. У засіданні оголосили перерву до 16:00, оскільки сторона захисту чекає на адвоката.

За даними слідства, під час підготовки до вбивства підозрюваний орендував три різних помешкання у Львові, змінював зовнішність та шукав зброю в інтернеті.

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