Нєбитов стверджує, що хлопець був учасником "певних груп", де йому давали рекомендації щодо того, як маскуватися

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов заявив, що 18-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, любить Україну і вважає, що вчинив правильно.

Він розповів в етері "Радіо Свобода", що особисто спілкувався з підозрюваним, і назвав його "абсолютно проукраїнським". Згідно з його словами, юнак любить і поважає Україну, а свій вчинок він вважає правильним.

"Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви - не знаю, скаже він про це журналістам чи не скаже", - додав Нєбитов.

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Заступник стверджує, що хлопець був учасником "певних груп", де йому давали рекомендації щодо того, як маскуватися, як бути непомітним у місті та як зробити так, щоб його не викрили у скоєнні злочину.

Вбивство Фаріон - подробиці

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня у Львові.

26 липня затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зінченка заарештували на 60 діб без альтернативи внесення застави.

В'ячеслав Зінченко не визнає своєї провини у злочині, який йому інкримінують. Про це підозрюваний заявив після судового засідання з обрання міри запобіжного заходу.

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