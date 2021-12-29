Підозрювані не зможуть вийти на свободу під заставу, зазначили в прокуратурі.

Суд взяв під варту двох іноземців, які під Києвом вбили лікаря з Рівненської області.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури в Telegram.

"За клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва двом іноземцям, підозрюваним у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв з Рівненської області, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що підозрювані, громадяни Киргизії та Узбекистану, ввечері 20 грудня 2021 року на таксі підвозили 50-річного потерпілого до готелю і під час поїздки вчинили на нього напад. За даними слідства, під час нападу зловмисники заподіяли чоловікові смерть і залишили його тіло в лісосмузі під Києвом.

Читайте такожУ Києві перехожий заступився за жінку та отримав два удари ножем у грудиНагадаємо, підозрюваних у вбивстві головного лікаря Рівненського санаторію затримали 26 грудня.

Злочин стався ввечері 20 грудня. Тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті було знайдено в лісосмузі під Києвом.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб.

Фігурант загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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