Підлітка госпіталізували в міську дитячу клінічну лікарню.

В Одесі електрострумом важко травмований 12-річний хлопчик, що піднявся на дах вагона.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася сьогодні на залізничній станції «Одеса-Східна».

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«Про нещасний випадок в поліцію повідомили перехожі", - повідомили в главку.

Попередньо встановлено, що дитина травмована, забравшись на дах вагона.

Підлітка госпіталізували в міську дитячу клінічну лікарню, його стан оцінюється як важкий.

«У 12-річної дитини діагностували електротравму, опіковий і травматичний шок», - сказано в повідомленні.

Зараз поліцейські проводять перевірку і встановлюють всі обставини події.

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Автор: Лариса Козова