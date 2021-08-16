Крики дитини почула перехожа й врятувала її.

У передмісті Одеси затримано чоловіка, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася наприкінці минулого тижня.

"Раніше судимий за майнові злочини 23-річний чоловік, який веде кочовий спосіб життя, побачив дівчинку на вулиці опівдні недалеко від її будинку. Зловмисник затягнув дитину в Покинуту споруду, вдарив скляною пляшкою по голові і порізав руку, щоб залякати і доглянути. Після цього почав потерпілу роздягати...", - поінформували в главку.

Крики дитини почула перехожа, вона забрала її у зловмисника і покликала на допомогу односельців і поліцейських, які були неподалік.

Чоловіка відразу затримали і помістили в слідчий ізолятор. У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом замаху на зґвалтування, призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність підозрюваного. Після отримання її результатів буде прийматися процесуальне рішення, в тому числі за фактом нанесення жертві тілесних ушкоджень (порізів та іншого).

Зловмиснику повідомлено підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, підозрюваний - житель села Велика Балка, злочин скоєно в селі Нерубайському.

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Автор: Лариса Козова