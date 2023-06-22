Рятувальники знайшли у будинку жінку. Її евакуювали.

Рятувальники отримали інформацію про те, що в пошкодженому вибухом газу будинку, можуть залишатися люди.

Про це йдеться у повідомленні КМВА. "Рятувальники отримали інформацію, що в будинку, ймовірно, можуть ще залишитися мешканці. О 10:00 евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

В МВС додали, що за оновленою інформацію, внаслідок вибуху в багатоповерхівці загинули дві людини, ще 5 постраждали, врятувати вдалося 18 людей.

"Наразі проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів", - йдеться у повідомленні.

Вибух газу в багатоповерхівці Києва

Повідомлення про вибух у житловому будинку в столиці надійшов до поліції о 3:40. На місце негайно прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції та лікарі. Спочатку рятувальники повідомили про 18 постраждалих, а згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинули дві людини.

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