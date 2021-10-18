Журналісти поспілкувалися з сусідами родини, яка тримала у дворі п'ятьох бійцівських псів.

Стали відомі подробиці трагічного інциденту в Харкові, де собаки на смерть загризли 81-річну пенсіонерку.

Про це пише місцевий сайт Newsroom. Журналісти поспілкувалися з сусідами загиблої, які розповіли, що та зовсім не займалася собаками. Жінка, яка першою виявила загиблу, каже, що "видовище" було не для людей зі слабкими нервами.

"Видовище моторошне було... Просто поліція почала питати, чому я не викликала швидку допомогу. А я коли побачила, то зрозуміла, що її вже нікому викликати... Вони її гризли. Те, що я побачила, коли прийшла на звук", - розповіла жінка.

Вона додає, що спочатку зв'язалася з ветеринаром, який лікував цих собак. Після вона викликала поліцію. За словами жінки, бійцівських собак не дресирували - це могло стати причиною трагедії. Безпосередньою власницею собак є дочка загиблої, яку сусідка називає "неадекватною".

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"З бабусею я віталася, вона була спокійна. До цього я її бачила близько 12-ї години. Я прибирала листя з дитиною і бачила, як вона виносить сміття. Жінка була здорова, сама пересувалася", - розповіла харків'янка.

За словами ще однієї сусідки, сім'я ні з ким не спілкувалася. Дочку жертви вдалося знайти лише поліції - та на смерть матері відреагувала спокійно. Спочатку припустила, що вона могла впасти.

Сусідка зізналася, що собаки вже замучили оточуючих людей. "Ну ви уявляєте, якщо їх було сім штук. Двох, видно, продали, залишилися п'ять. Це таке виття, таке сморід. Що таке п'ять собак", - емоційно каже вона.

Господарка собак своєю чергою звинуватила журналістів у піарі на трагедії й спілкуватися відмовилася.

"Це ваші лайки й ви приходите сюди за славою. Це дуже підло", - заявила харків'янка.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці повідомили, що загибла - громадянка Казахстану 1940 року народження. У неї на тілі, руках і голові знайшли сліди численних укусів. Остаточну причину смерті поки не встановили.

Дочка жертви розповіла поліції, що просила матір не виходити у двір, де знаходилися собаки породи "неаполітанський мастиф". Долю тварин поки не вирішили.

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Автор: Юрій Годован