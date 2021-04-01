Чоловік перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року.

У Миколаєві поліція затримала осіб, які три роки утримували в полоні киянина. У такий спосіб вони хотіли привласнити його квартиру.

Читайте такожПід Полтавою раптово помер 12-річний школяр (відео)Про це повідомляють у поліції Києва.

За словами начальника поліції Києва Андрій Крищенко, чоловік перебував у списках безвісти зниклих осіб із 2017 року.

"Ми отримали оперативну інформацію про місце перебування розшукуваного у Миколаєві. Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку", - розповів він.

Затримані - уродженці Миколаївщини та Запоріжжя 1958, 1974, 1969 років народження. Їх доставили до Шевченківського управління столичної поліції для проведення слідчих дій та встановлені ролі кожного. Наразі їм готують оголошення про підозру.

Слідчі районного управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"У ході невідкладних слідчих дій до нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її помешканням, а саму жінку поселили у приватний будинок одного із сіл Миколаївської області. Наразі ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми та до аналогічних злочинів на території України ", - додав Крищенко.

Андрій Крищенко: "Поліцейські звільнили киянина, якого три роки утримували в полоні» У такий спосіб зловмисники хотіли... Опубликовано Поліція Києва Среда, 31 марта 2021 г.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська