Поліція шукає тіло українки. Обставини трагедії з’ясовуються.

Українка зникла за загадкових обставин в італійському місті Брешія.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Поліція підозрює вбивство і вже заарештувала її цивільного чоловіка. За даними місцевих ЗМІ, 42-річна Вікторія Вовкотруб родом з Умані. В Італії працювала барменом і вихователькою.

Про її зникнення стало відомо трохи понад тиждень тому. Підозра одразу впала на її цивільного чоловіка – 66-річного уродженця Сербії.

Його заарештувала під час спроби позбутися закривавленого одягу дружини, але провини чоловік не визнає.

Поліція шукає тіло українки. Обставини трагедії з’ясовуються.

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Автор: УНІАН