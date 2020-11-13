Українка зникла за загадкових обставин в італійському місті Брешія.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Поліція підозрює вбивство і вже заарештувала її цивільного чоловіка. За даними місцевих ЗМІ, 42-річна Вікторія Вовкотруб родом з Умані. В Італії працювала барменом і вихователькою.
Про її зникнення стало відомо трохи понад тиждень тому. Підозра одразу впала на її цивільного чоловіка – 66-річного уродженця Сербії.
Його заарештувала під час спроби позбутися закривавленого одягу дружини, але провини чоловік не визнає.
Поліція шукає тіло українки. Обставини трагедії з’ясовуються.
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