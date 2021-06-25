Чоловік дістав травми різного ступеня тяжкості.

Пасажира, який у метрополітені Києві впав на колії станції метро «Майдан Незалежності», витягли з-під вагона та госпіталізували.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, на місці події працювали слідчо-оперативна група, рятувальники та лікарі.

"Спільними зусиллями правоохоронців та рятувальників пасажира вдалося витягнути з-під вагону метро, після чого його з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у лікарню. Наразі рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено", - йдеться у повідомленні.

Подія зареєстрована в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють обставини, за результатами чого буде надана правова оцінка інциденту.

У Києві чоловік впав на колію у метро: подробиці

Читайте такожУ Запоріжжі хулігани закидали камінням електровоз - машиніст частково втратив зір25 червня близько 09:00 у метро було призупинено рух поїздів на синій гілці через падіння пасажира на колію.

Пізніше тимчасово рух поїздів організували між станціями "Теремки" - "Олімпійська" та "Контрактова площа" - "Героїв Дніпра".

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Автор: Віталій Саєнко