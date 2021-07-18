У неділю, 18 липня, в салоні літака за напрямком "Одеса-Анталія" один з пасажирів відмовився надіти медичну маску, через що викликав гнів у інших пасажирів.
Відео інциденту з'явилося в Telegram-каналі "Одеса Інфо".
На записі видно, як чоловік хамить залученим співробітникам аеропорту і поліції діалогу, використовуючи нецензурну лексику.
"Я вам створю такі незручності, які тільки можливі... що ти знімаєш, та х** тобі, зрозуміла, ти?"- кричав чоловік співробітникам правоохоронних органів.
Інші пасажири були обурені хамською поведінкою порушника, а один з них навіть поліз на нього з кулаками.
"Та заламайте це чм* вже!", "Виводьте його з літака!", "Виводьте його нах** звідси, бл***", " Він вас ображає, а ви терпите!", "За*б*в", "Вали н****, придурок й*б**ий" - коментували ситуацію пасажири.
У підсумку злісного порушника зняли з борту. Коли його виводили, слідом звучали оплески і образливі зауваження.
Обережно! Відео містить нецензурну лексику!!!
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