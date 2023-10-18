Мешканець Новомосковська передавав проросійському блогеру інформацію про позиції ЗСУ.

Контррозвідка Служби безпеки провела на Дніпропетровщині багатоходову спецоперацію, в результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) - він збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів.

Згідно з інформацією СБУ, з листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму "зв’язковому" - російському "військкору" Владлену Татарському. Надалі кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки РФ.

Після ліквідації ворожого блогера агент намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місце перебування і затримали.

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Зазначається, що ворожий інформатор має дві судимості та загальний тюремний "стаж" майже 8 років, який отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

"За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь РФ. У поле зору ворожого блогера зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських Telegram-каналів, пов’язаних з російським ГРУ. Для збору розвідданих фігурант регулярно об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Після кожного "сеансу" зв’язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення", - повідомляє СБУ.

Водночас в Офісі Генерального прокурора зазначають, що ворожим інформатором виявився мешканець м. Новомосковськ. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Згідно з повідомленням ОГПУ, упродовж місяця агент РФ надіслав ворогу щонайменше чотири повідомлення про розташування та переміщення, надавши фото- й відеоматеріали та координати. Передача інформації відбувалась через месенджер Telegram. Отримані відомості блогер своєю чергою передавав представнику Генштабу ЗС РФ.

Важливі новини України про затримання ворожих інформаторів

Зокрема, СБУ затримала "крота" у лавах Нацгвардії, який збирав дані про підрозділи "Гвардії наступу". Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж". Інформатором виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Також в Одесі агент РФ маскувався під співробітника міжнародної благодійної організації і "зливав" ворогу інформацію про українських захисників та бойову техніку. За даними слідства, фігурант - мешканець Одеси - через соцмережу передавав інформацію про розташування військових об’єктів і переміщення озброєння в Одесі та Миколаєві своєму знайомому, який має проросійську позицію та знаходиться на території Росії. Встановлено, що "отримувач" інформації всіляко протидіє українській владі, та одесит окрім текстових повідомлень, надсилав цьому знайомому у РФ фото бойової техніки з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості. Наразі інформатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У жовтні стало відомо, що зрадник, який шпигував для Росії у Хмельницькій області і отримував "зарплату" від Федеральної служби безпеки Росії, отримав 15 років ув’язнення. Цей агент ФСБ збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Він діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.

За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної поліції.

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