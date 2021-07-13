У Львові чоловікові з ожирінням знадобилася допомога. Чоловік впав і не міг встати, тому рятувальники підіймали його на ношах.
Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.
Так, 13 липня о 03:26 оператор служби порятунку "101" отримав повідомлення про те, що у Львові чоловік із зайвою вагою впав і не може самостійно піднятися. Людина, який потребувала допомоги, знаходилася по вулиці В. Великого, будинок 97, на першому поверсі п'ятиповерхового будинку.
Співробітники пожежно-рятувального відділення за допомогою носилок перенесли чоловіка на ліжко. Медичної допомоги чоловік не потребував, зазначили у прес-службі ГУ ДСНС України по Львівській області.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові жінка "замінувала" два поліцейських відділення. Неправдиве повідомлення про мінування надала 48-річна львів'янка, яка скористалася телефоном своєї матері.
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