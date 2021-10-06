Правоохоронець був на вихідному, проте не пройшов повз дітей, яким була потрібна термінова допомога.

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині госпіталізували двох дівчат-підлітків. Дітей врятував патрульний. Він йшов вулицею та побачив, що прямо на землі лежать дівчата без свідомості.

Про це повідомляє прес-служба патрульною поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що двох дівчат-підлітків, які лежали непритомні на землі, ввечері 4 жовтня виявив патрульний поліцейський Віталій Тиква. У вихідний день правоохоронець разом із дружиною прямував до дитячого садочку, аби забрати сина.

"На вулиці Нікопольскій він побачив двох дівчат, які лежали непритомні просто на землі. Поліцейський кинувся до них і став надавати домедичну допомогу. Однак одна з неповнолітніх мала слабке дихання – один вдих за 25 секунд. До того ж зіниці дітей не реагували на світло", - йдеться у повідомленні.

Інспектор викликав швидку допомогу та, побачивши поряд мобільний телефон однієї з дівчат, зателефонував батькам. Медики госпіталізували дітей.

Читайте такожНа Закарпатті арештували батька, який побив до смерті 10-річну прийомну донькуУ поліції додали, що за повідомленням однолітків-очевидців, ймовірно, підлітки вживали наркотичні речовини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Маріуполі чоловік вколов дівчині психотропи та зґвалтував її, а на Одещині підлітки ледь не спалили будинок багатодітного батька-одинака, бо "хотіли розважитися".

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Автор: Світлана Макринська