Прямо перед зльотом чоловік помітив деталь, яка могла б пошкодити крило літака.

В Одесі чоловік дивом запобіг катастрофі, яка могла б трапитися, якби він не подивився у вікно. Пасажир літака побачив під крилом повітряного судна зайву деталь. Ця деталь могла б пошкодити крило прямо під час польоту.

Чоловік розповів про інцидент в Telegram-каналі про життя Одеси.

1 лютого пасажир рейсу Одеса-Стамбул побачив, що під крилом літака висить якась дивна деталь. Чоловік одразу ж повідомив про це екіпаж. Пілот вже збирався виводити літак на зліт, але встиг зупинити повітряне судно.

Після розглядів командир екіпажу подякував чоловікові, який запобіг катастрофі. Виявилося, що співробітники аеропорту забули прибрати технологічну "штуку", яка могла б пошкодити крило прямо під час польоту. Чоловік був вкрай обурений, адже в разі катастрофи ці перевірки вже не змогли б врятувати життя людей.

У міжнародному аеропорту "Одеса" вже відреагували на інцидент у Facebook.

"1 лютого 2022 р. під час буксирування ПС рейсу PC441 було виявлено незакритий лючок. Були негайно прийняті всі необхідні корегуючі дії. Наразі відбувається службове розслідування. Вся інформація буде передана до компетентних органів у Державну авіаційну службу України", - вказали на сторінці аеропорту.

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