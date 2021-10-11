Євген Єнін впевнений, що виконавець замаху - професіонал.

Правоохоронці кілька разів обстежили район, в якому розстріляли авто першого помічника президента Сергія Шефіра. Під час повторного огляду знайшли додаткові речдоки.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, після замаху правоохоронці ретельно вивчили 430 гектарів.

"На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер", - вказав Єнін.

Читайте також"Питання номер один": Венедіктова розповіла про хід справи про замах на ШефіраПри цьому він упевнений, що виконавець замаху на Шефіра - професіонал.

"Якщо порівняти цей замах на вбивство з тим злочином, який було скоєно в Черкасах, ми бачимо величезну різницю у швидкості встановлення об'єктивної істини у провадженні", - пояснив правоохоронець.

Також він запевнив, що правоохоронці працюють на "відмінно", і вже незабаром повідомлять про просування в розслідуванні.

22 вересня в районі села Лісники Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. Його водій отримав три вогнепальні поранення. Сам Шефір не постраждав.

За фактом замаху розпочато провадження з попередньою кваліфікацією" замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК).

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти по ньому, а в водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк заявити, що для нього цей напад є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

Автор: Анастасія Горбачова