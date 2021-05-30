Чоловік вдарив співмешканку сокирою по голові й покинув помирати. За тиждень пошуків поліція знайшла його тіло.

У селі Тисовець Чернівецької області правоохоронці знайшли тіло чоловіка, розшукуваного за вбивство співмешканки.

Як розповіли в поліції, 36-річний буковинець вдарив жінку сокирою по голові. Ввечері 22 травня її виявили вдома непритомною з відкритою черепно-мозковою травмою, однак у машині "швидкої" постраждала померла.

Підозрюваний співмешканець втік з місця події. Його розшукували тиждень, а в суботу, 29 травня, знайшли повішеним у лісопосадці на території Тисовця. Видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого, за словами правоохоронців, не було.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство - зі спеціальною приміткою "самогубство".

Читайте такожУ Кривому Розі хлопець підпалив свою вагітну дівчинуМісцеве видання "Молодий буковинець" писало, що підозрюваний був братом вітчима вбитої, мав кримінальне минуле, бо мало не вбив свою дружину, й, за словами родичів, давно погрожував розправою цій жінці.

У день вбивства, за інформацією журналістів, вона була одна вдома й навіть просила родичів забрати її з села: чоловік саме поїхав на заробітки до Росії, син відпочивав із друзями в іншому місці, а донька затрималася на роботі у Чернівцях.

"Він усе спланував, вибрав момент, коли нікого не буде вдома. Зламав замок у дверях і зарубав сокирою Люду. Він ще був у хаті, коли донька подзвонила мамі на мобільний. Він підняв слухавку. "Де мама?" - спитала дочка. "Мами вже нема", - відповів", - стверджує один з родичів убитої.

Без матері залишилися повнолітня донька та син-восьмикласник.

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Автор: Катерина Комолова