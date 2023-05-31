Зловмисника затримали. Йому загрожує до 15 років тюрми

В Одеській області рибалка вбив чоловіка, який шукав браконьєрів.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, 25 травня у правоохоронні органи від лікарів надійшло повідомлення про загибель на озері Китай 46-річного жителя міста Кілія. За словами медиків, людина померла від вогнепального поранення.

Слідчо-оперативна група встановила: троє представників товариства з обмеженою відповідальністю, які орендують озеро, вийшли на рибацькому судні на вказану водойму, щоб знайти можливих порушників. Зокрема, браконьєрів, які виловлюють сітками рибу та інші біоресурси. Коли судно проходило під мостом, поблизу населеного пункту Червоний Яр, у їхній бік пролунав постріл. Стріляв хтось із компанії, яка перебувала на мосту.

Один із трьох чоловіків, що були на судні, поскаржився на біль у грудях. Його товариші повернули човен до берега та викликали "швидку". Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть потерпілого.

Поліцейські встановили, що людину з мосту застрелив зі своєї пневматичної гвинтівки 31-річний місцевий житель, який був на підпитку.

Вилучено зброю відправили на експертизу. "Снайперу", який розстріляв людину, немов дичину, повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому загрожує 16 років позбавлення волі. Фігурант наразі перебуває під вартою.

Подробиці вбивства

В той же час у соцмережах місцеві жителі пишуть, що на борту моторного човна був бізнесмен, який орендує озеро, та двоє співробітників приватної компанії. Компанія п’яних чоловіків з мосту ловила рибу. Навіщо підозрюваний стріляв, не дуже зрозуміло. Каже, нібито, "просто був п’яний".

Крім того, як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, фігуранта на місці події не було, його розшукали пізніше, та, за деякими даними, він - працівник однієї з охоронних агенцій. Зловмисника впізнали свідки.

Вбивства в Одеській області

У квітні повідомлялось, що на Одещині затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір.

У травні в Одесі чоловік вбив кухлем прикуту до ліжка власну матір.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині сталося жахливе вбивство через незаконну рибалку. Подія сталася у Подільському районі під час бійки муж молодиками, які вирішили порибалити вночі – під час комендантської години, та літніми охоронцями ставка.

Вас також можуть зацікавити новини: