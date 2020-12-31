За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотиків становить близько 2 500 000 гривень.

У Києві правоохоронці затримали іноземця за підозрою у збуті наркотиків. У чоловіка знайшли 300 грамів кокаїну.

Читайте такожНа Львівщині поліція вилучила у чоловіка амфетамін на півмільйона гривень (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці зупинили автомобіль з іноземними номерами.

Під час проведення огляду в салоні поліцейські виявили та вилучили пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн. Вилучене направили на проведення експертного дослідження.

Також у ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 48-річний громадянин іншої держави віз до столиці 300 грамів кокаїну з метою подальшого збуту. За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотиків становить близько 2 500 000 гривень. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: УНІАН