У результаті пожежі ніхто не постраждав, автобус вигорів повністю.

У неділю, 20 грудня, у Дніпропетровській області на автошляху М-04 (напрямок Дніпро-Кривий Ріг) під час руху загорівся пасажирський автобус "Еталон".

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте такожУ Харкові автомобіль під час руху "перетворився" на смолоскип (відео)Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" о 07:40.

"На момент виникнення пожежі в салоні перебувало сім пасажирів та водій. На щастя, ніхто не постраждав. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу вийшли самостійно з автобусу", - йдеться в повідомленні.

Автобус повністю вигорів, пожежу ліквідували о 08:10.

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Автор: УНІАН