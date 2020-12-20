У неділю, 20 грудня, у Дніпропетровській області на автошляху М-04 (напрямок Дніпро-Кривий Ріг) під час руху загорівся пасажирський автобус "Еталон".
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Читайте такожУ Харкові автомобіль під час руху "перетворився" на смолоскип (відео)Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" о 07:40.
"На момент виникнення пожежі в салоні перебувало сім пасажирів та водій. На щастя, ніхто не постраждав. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу вийшли самостійно з автобусу", - йдеться в повідомленні.
Автобус повністю вигорів, пожежу ліквідували о 08:10.
Вас також можуть зацікавити новини
- На Запоріжжі двоє чоловіків згоріли у автомобілі внаслідок ДТП (фото)
- У Запоріжжі автомобіль влетів у білборд і загорівся, є жертви – ЗМІ (відео)
- У Харкові під час руху загорівся трамвай (відео)
- У Києві легковик на швидкості зніс зупинку, після чого загорівся (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram