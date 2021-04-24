За попередньою інформацією, вбитого звуть Анар Мамедов.

У Дніпрі шукають кілера, який серед білого дня в центрі міста застрелив чоловіка. Молодий чоловік спочатку випустив кілька куль в авто, а потім — в чоловіка, який з нього вискочив.

У місті проводиться поліцейська спецоперація з затримання злочинця. Як повідомляють місцеві ЗМІ, підозрюваний у вбивстві вже потрапив на камери відеоспостереження.

За попередньою інформацією, вбитого звуть Анар Мамедов. Як повідомляють ЗМІ, він був одним з лідерів криворізького ОЗУ «Мамедовські», яка займається оптовими поставками наркотиків по всій Дніпропетровській області.

Другим лідером ОЗУ, яке налічує приблизно 50 членів, є брат убитого Раміз Мамедов, передає sud.ua. За даними ЗМІ, раніше невідомі спалили кафе Мамедових, а до цього – автомобіль одного з братів.

Вбивство в Дніпрі

Вбивство сталося 24 квітня вдень. На Соборній площі, біля ресторану "Артист" чоловік сів у свій автомобіль. У цей момент до позашляховика підбіг кілер, який почав стріляти. Водій вибіг з машини і побіг до трамвайних рейок, вбивця зробив ще постріл і чоловік впав. Потім кілер підбіг до нього і зробив контрольний постріл.

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Автор: Ірина Погоріла