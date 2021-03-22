Хлопець зник 19 березня, сьогодні його тіло в очереті водойми виявили рятувальники.

На Житомирщині у водоймі виявили тіло 17-річного жителя Радомишля, пошуки якого тривали кілька діб поспіль.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Житомирській області, повідомлення про зникнення юнака надійшло до поліції від його рідних 19 березня. Сьогодні, 22 березня, тіло юнака знайшли в очереті.

«Візуально з берега його помітити було неможливо. При зовнішньому огляді загиблого тілесних ушкоджень, які б вказували на насильницьку смерть, не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Черкащині знайшли тіло зниклого ветерана АТОУ правоохоронців були відомості, що напередодні хлопець перебував у райцентрі, зустрічався з друзями. Востаннє юнака бачив знайомий, який того ж вечора підвозив його якнайближче до домівки. Відтоді жодних відомостей про юнака не було.

Правоохоронці організували пошукову операцію. До кількаденних відпрацювань території залучалися працівники Радомишльського відділення поліції та підрозділи Головного управління Нацполіції в області, рятувальники, місцева громада. Для обстеження прибережної смуги води залучалися водолази обласної аварійно-рятувальної служби.

Причину смерті з’ясовують судово-медичні експерти.

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Автор: Світлана Макринська