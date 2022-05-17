На Луганщині посадовець, який перебуває на тимчасово окупованій території області, погодився на співпрацю з окупантами. Зрадник України "очолив" Луганську ТЕС, його підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє пресс-служба Київської міської прокуратури
Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану начальнику одного з департаментів ТОВ "ДТЕК Східенерго". За такий злочин він може отримати від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.
"Згідно з матеріалами слідства, посадовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою та умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", - повідомили у Київській прокуратурі.
Чоловік, всупереч наказу ТОВ "ДТЕК Східенерго" про тимчасове призупинення виробничої діяльності ДТЕК Луганська ТЕС, добровільно погодився стати керівником Луганської ТЕС. Разом з представником так званої самопроголошеної "ЛНР" посадовець незаконно відновив роботу електростанції під контролем РФ.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Запоріжжі підлітки почали співпрацювати з окупантами. Вони передавали інформацію про залишені будинки та матеріальні цінності в них.