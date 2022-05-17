Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, тепер йому може загрожувати довічне ув'язнення.

На Луганщині посадовець, який перебуває на тимчасово окупованій території області, погодився на співпрацю з окупантами. Зрадник України "очолив" Луганську ТЕС, його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє пресс-служба Київської міської прокуратури

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану начальнику одного з департаментів ТОВ "ДТЕК Східенерго". За такий злочин він може отримати від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.

"Згідно з матеріалами слідства, посадовець, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою та умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", - повідомили у Київській прокуратурі.

Чоловік, всупереч наказу ТОВ "ДТЕК Східенерго" про тимчасове призупинення виробничої діяльності ДТЕК Луганська ТЕС, добровільно погодився стати керівником Луганської ТЕС. Разом з представником так званої самопроголошеної "ЛНР" посадовець незаконно відновив роботу електростанції під контролем РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Запоріжжі підлітки почали співпрацювати з окупантами. Вони передавали інформацію про залишені будинки та матеріальні цінності в них.

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