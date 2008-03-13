14.30 У прес-центрі Майдан Свободи прес-конференція до фестивалю французького кіно

14.03.08 о 14.30 У прес-центрі Майдан Свободи прес-конференція організаторів фестивалю французького кіно у Харкові «Франкофонія» (14-20 березня)

Учасники: Вівєн ФУКЕ, директор Французького центру мг. Харкова;

Наталія Бі, асистент директора Французького центру м.Харкова;

Ерік КОТТО, студент, президент асоціації камерунских студентів в м. Харкові;

Фернан ФОФАНА, студент, президент асоціації іворіийских студентів м. Харкова;

Амара КЕЙТА, студент, президент асоціації гвінейських студентів.

Програма фестивалю:

14-20 березня 2008 р. о 20.00

на французькій мові з субтитрами українською мовою.

кінотеатр Боммер

вул. Полтавський шлях, 6

тел. 712-39-28/712-42-87

вартість квитків:

15.00 грн.

10.00 грн. – пільговий тариф

14 березня – відкриття фестивалю

Час приливу

Реж. Жіль Порт і Йоланд Моро

2004, Франція – Бельгія.

1 год. 33 хв.

У ролях: Йоланда Моро, Вім Віллаерт, Джекі Беройер, Жак Боннаффе…

Ірен перебуває на Півночі Франції у гастрольному турне з виставою одного актора "Брудна справа". Вона зустрічає Дріеса , артиста вуличного театру… Починається їх історія кохання! Історія, що має дивовижний відголос у виставі, яку Ірен грає на сцені...

Створений зі скромним бюджетом, але з великими захопленням та ентузіазмом, цей поетичний та заворожуючий фільм залишив слід у серцях глядачів та зазнав несподіваного успіху після виходу в Бельгії та у Франції. «Романтична дорожня історія та реалістична казка, історія одного Кохання, від якої віє любов’ю до життя!»Telerama

Премія за найкращу чоловічу роль, Премія за найкращу жіночу роль на Фестивалі в Намурі 2004.

Нагорода Сезар-2005 за кращий дебютний фільм

Нагорода Сезар -2005 Йоланді Моро за кращу жіночу роль

15 березня

Юнак

Реж. Крістоф Шауб

2006, Швейцарія

1 год.38 хв.

У ролях: Матьяс Шоч, Александра Вандернут, Дідьє Фламан, Дженніфер Декер…

В день свого 18-річчя, Себастьян, юнак зі швейцарсько-німецьким корінням, заявляє, що від’їжджає до Женеви: жити в родині, дивитись за дітьми і прибирати дім, як хлопець «au pair». Таким чином він сподівається вдосконалювати знання французької мови. Така пригода не обходиться без труднощів, але вона по-справжньому відкриває йому життя і кохання. Не кожен чоловік зумів би подолати такі випробування…

Екзистенційний та сповнений кохання обряд ініціації у вигляді тріумфальної та освіжаючої комедії...

16 березня

Delice Paloma

Реж.. Надір Мокнеш

2007, Франція – Алжир

2 год.14 хв.

У ролях: Біюна, Ейлін Пранді, Даніель Люнд, Надя Касі, Ліес Салем

Вам потрібен дозвіл на будівництво? Ви проводите вечір на самоті? Звертайтесь до благодійниці пані Алджирії, і вона все для вас вирішить. Та, яка носить ім’я своєї країни, не відступить перед жодними труднощами задля того, щоб вижити у сучасному Алжирі…

«Надір Мокнеш, якого вже порівнювали з Альмодоваром, пропонує цю прекрасну драматичну комедію з кумедним та привабливим образом трохи навіженої аферистки в самому серці сучасного Алжиру...» Paris Match

Премія Люм’єр-2008 за кращий фільм іноземною мовою Стрічка відібрана на участь у Фестивалі франкомовного кіно (Намур, 2007 рік)

17 березня Тисяча місяців

Реж.: Фаузі Бенсаїді

2003, Марокко-Франція-Бельгія

Тривалість: 2год. 4хв.

У ролях: Незха Рахіль, Мохамед Мажд, Фуад Лябжед...

Мехді, 7-річний хлопчик, оселяється зі своєю матусею у дідуся в селищі у самому серці Атлаських гір. Хлопчикові розповідають, що його батько поїхав заробляти на життя до Франції, а насправді він є політичним в’язнем. В школі Мехді має один привілей – дбати про стілець вчителя. Його стосунки з мешканцями села, друзями та взагалі з довколишні світом будуються у зв’язку з цим предметом. Мехді зростає та вчиться уникати брехні, навіть такої, яка б могла його захистити.

Дуже зворушливий фільм, з реалістичним поглядом на життя та позитивним гумором, який надає нам надію...

“Справжня галерея тонких портретів, що нагадують кращі персонажі Кустуріци, […] чудові кадри які виходять за рамки звичайної краси пейзажів, загадкові мізансцени епізодів. Фільм веде нас далеко. Дуже далеко.” Afrik.com

Спеціальна нагорода журі на Міжнародному фестивалі у Намурі, 2003

Премія за кращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі у Бейруті, 2003

Велика премія журі, Міжнародний кінофестиваль у Маямі, 2003

Конкурсна програма фільмів Каннського кінофестивалю, 2003

18 березня

Одруження мого брата

Реж. Жан-Стефан Брон

2006, Франція – Швейцарія

1 год.35 хв.

У ролях: Аврора Клеман, Жан-Люк Бідо, Сіріль Тролей, Дельфін Шюйо …

Він, емігрант-біженець, якого 20 років тому прийняла до себе швейцарська сім’я, планує одружитись. Його матір із В’єтнаму хоче скористатися нагодою, щоб врешті побачити родину, яка прийняла і виховала її сина. Але названі батьки тепер розлучені. Несподіваний візит мадам Нгуєн змусить членів родини на декілька днів перевтілитись у давно забуті ролі батька, дружини, брата та сестри, щоб зіграти хитку комедію щастя…

Познайомтесь із дивною сімейкою, аж ніяк не схожою на інші, а також із їх небувалим рецептом в’єтнамо-швейцарського гумору …

«Аврора Клеман та Жан-Люк Бідо вражають своєю комічною грою та здатністю зворушувати.» Le Monde

«Кумедний і водночас гіркий фільм за оригінальним сценарієм, наповнений знахідками...Єдина порада: затримайтесь на цьому непростому і конфліктному весіллі! » Paris Match

Офіційний відбір на Локарно-2006

Премія за кращий сценарій і кращу чоловічу роль на Фестивалі франкомовного кіно (Намур 2006)

19 березня Вторгнення варварів

Реж. Дені Аркан

2002, Канада – Франція

1 год.39 хв.

У ролях: Ремі Жірар, Стефан Руссо, Марі-Жозе Кроз…

50-річний розлучений Ремі потрапив до лікарні. Його син, Себастьян, докладає всіх можливих зусиль, щоб полегшити випробування, які чекають на Ремі, і подарувати йому ще кілька щасливих хвилин. Тим часом родичі, друзі та коханки збіглися до його палати, щоб підтримати його або поквитатися…і подумати над власним існуванням. Ким вони стали? Чи завжди тільки сміх, радість і насолода наповнювали їх мрії?

Подивитись вперше чи то переглянути ще раз, “емоційна пальмова гілка” для фільму без комплексів залишається незмінною.

«Гімн життю, нашому коханню, нашій дружбі, нашим надмірностям: надзвичайний фільм, від якого сміються й плачуть. Чудово!» Studio

Премії у номінаціях Кращий сценарій та Краща жіноча роль (Марі-Жозе Кроз) на Каннському фестивалі 2003

Премії Сезар-2004 у номінаціях Кращий фільм, Кращий режисер та Кращий сценарій

20 березня В очікуванні щастя

Реж. Абдеррахман Сіссако

2002, Франція-Мавританія

1 год.35 хв.

У ролях: Кхатра Оулд Абдель Кадер, Маата Оулд Мохамед Абейд, Мохамед Махмуд Оулд Мохамед

Абдаллах, молодий хлопець, що збирається незабаром від’їжджати до Європи, знаходить свою матір у Нуадхібу, невеличкому містечку на узбережжі Мавританії. У цьому місці вигнанців, мови яких він не розуміє, хлопець намагається розгадати світ, що його оточує. З дня на день долі сходяться і розходяться, погляди спрямовані вдалечінь, сповнені очікування гіпотетичного щастя...

Абдеррахман Сіссако навчався у ВГІКу, Всеросійському державному інституті кінематографії. Він став одним із найбільш талановитих африканських кіномитців, відомих у Європі.

«Електрика, життя, вигнання, смерть, карооке: стільки різноманітних сюжетів, переплетених в одному з найбільш ігрових та несподіваних фільмів, які прийшли до нас із Африки. Чудовий фільм!» Les Inrockuptibles

« Абдеррахман Сіссако виткав візуальну поему з розкішними кольорами та світлом.» Le Monde

Офіційний відбір та Премія Міжнародної Кінокритики у Каннах 2002

Гран-прі Фестивалю Fespaco-2003

Молодіжна премія на Міжнародному фестивалі франкомовного кіно у Намурі

18 березня о 14.30- Зустріч з Філіпом ФОРЖО,

сценаристом, режисером та актором

у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (на французькій мові)

пл. Свободи, 4, ауд. Велика фізична, 10-й поверх

вхід вільний

18 березня о 17.30 у Будинку актора, в малому залі (з перекладом на російську мову)

вул. Красіна, 3

вхід по попередньому запису у Французькому центрі, тел. 771-02-95

Спектакль «На краю життя» реж. Гао Гзінгьян (у перекладі на російську мову)

18 березня о 19.00

Будинок актора, малий зал

вул. Красіна, 3

вхід по попередньому запису у Французькому центрі, тел. 771-02-95

21 березня о 17.00

Вечір, присвячений Дню Франкофонії, за участю алжирських, камерунських, гвинейських, мароканських, сенегалезьких, тоголезьких та туниських студентів.

у Харківському технічному університеті радіоелектроніки

пр. Леніна, 14, актовий зал

вхід вільний

22 березня о 11.00 на стадіоні Харківського технічного університету радіоелектроніки Футбол