Активісти БЮТ пікетують облдержадміністрацію (доповнена)

Харків. 18 вересня. УНІАН. Близько 2 тисяч активістів БЮТ з ранку розпочали пікетування приміщення облдержадміністрації на майдані Свободи у центрі Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить з вимогами усунення від влади мера Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА. Вона триває в рамках безстрокової акції, оголошеної минулого тижня міською організацією БЮТ.

Бютівці тримають у руках транспаранти з написами: «Харків у блокаді беспрєдєла!», «Харкову – повний кернес!», «Развадовський – захисти закон!», «Аваков, Харків погрузнув у корупції!», «Губернатор, Харків утомився від Добкіна й Кернеса!», «Вест світ сміється над Добкіним і Кернесом, лише Харків від них плаче!».

Активісти встановили 14 агітаційних наметів із символікою БЮТу, а також розбили один для проведення тривалої акції.

Вони скандують вимоги припинити махінації з землею у Харкові, критикують владу за високі комунальні тарифи, а також висловлюють незадоволення діяльністю комунального підприємства «Житлокомсервіс».

У зверненні до голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА та вищих державних органів бютівці просять «допомогти Харкову позбутися злочинного угруповання ДОБКІН-КЕРНЕС, які нахабним чином захопили владу в Харківській міськраді», а також вимагають притягнути їх до відповідальності за «протиправні дії».

Учасники акції не заважають руху транспорту по Сумській. Кілька десятків правоохоронців забезпечують громадський порядок.