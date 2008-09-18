У Харкові зібрано 200 тисяч підписів за відставку Кернеса

Харків. 18 вересня. УНІАН. Двісті тисяч харків`ян поставили свої підписи під вимогою відставки секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це повідомляється в переданій УНІАН спільній заяві фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській міськраді та міської організації «Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».

На думку авторів заяви, «ситуація в Харкові, що вже давно нагадує арену бойових дій, досягла пікового стану - настільки глибокого розколу між харківською громадою та владою міста Харків ще не знав».

Найголовнішим бютівці вважають необхідність «зробити серйозний крок до припинення цього беззаконня». «І якщо голоси харків`ян уже давно не ставляться в ніщо КЕРНЕСОМ і ДОБКІНИМ (міським головою Михайлом ДОБКІНИМ – УНІАН), - йдеться в заяві, - то державні і партійні важелі – це ті інструменти, застосувати які в ситуації стійкої дестабілізації суспільства необхідно якомога ефективніше».

Бютівці закликають правоохоронні органи «докласти максимум зусиль, щоб зупинити беззаконня в місті, припинити реалізацію корупційних схем, розбазарювання землі та комунального майна в Харкові».

«Ми упевнені, - заявляють вони - що результати роботи Тимчасової слідчої комісії по Харкову, підсумки чисельних перевірок, створених владним тандемом псевдокомунальних підприємств та маса іншої компрометуючої інформації, яка є в міліції, вже сьогодні є істотним приводом для усунення від влади людей, що уявили себе в Харкові місцевими князьками».

Автори заяви також звертаються до керівництва Партії регіонів з вимогою «навести лад у партійних лавах Харкова, гідність яких відверто плямують пани ДОБКІН та КЕРНЕС»: «Ми закликаємо міліцію твердо стати на варті закону, і, відкинувши всяку політику, нагадати українському народу, що закон рівний для всіх».

«На сьогодні, - йдеться в заяві, - вже двісті тисяч харків`ян поставили свої підписи під вимогою відставки секретаря Харківської міської ради. А це означає, що Харків не хоче такої влади. Цю владу йому нав`язують».

Як повідомляв УНІАН, з 11 вересня 2008 р. харківські бютівці провадять безстрокову акцію протесту проти дій керівників Харківської міськради. Протягом останнього тижня в рамках цієї акції відбулося кілька пікетувань державних установ у Харкові та Києві.