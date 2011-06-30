У Харкові відзначили 70-річчя Акту відновлення Української держави

Харків. 30 червня. УНІАН. У Харкові пройшли урочисті заходи з нагоди 70-ї річниці Акту відновлення Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 60 активістів ВО «Свобода» та жителів Харкова поклали квіти до пам’ятного знаку на честь проголошення Державного суверенітету України, що в парку Шевченка у центрі міста.

Представники духівництва на чолі з архієпископом Харківським і Полтавським Української автокефальної православної церкви Ігорем (ІСІЧЕНКОМ) відслужили молебень за Україну.

Голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА наголосив: «Акт 30 червня 1941 року – це той документ, який покладений в підвалини вільної Української держави, тої держави, за яку поклали життя мільйони наших співвітчизників. Це той документ, який символізує тяглість українського державотворення».

Він закликав усіх небайдужих харків’ян вшанувати пам’ять борців за Українську незалежну державу.