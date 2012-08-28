Добкін і Кернес подарували Олімпійському чемпіонові Торохтію Volkswagen
Губернатор вручив ключі від авто
Харків. 28 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сьогодні вручив ключі від автомобіля «Volkswagen Passat СС» чемпіону Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні Олексію Торохтію.
Це подарунок від голови облдержадміністрації та Харківського міського голови Геннадія Кернеса, повідомляє прес-служба ХОДА.
«Ви виконали те, що обіцяли, ми в свою чергу виконуємо свої обіцянки», - сказав М.Добкін.
Довідка. Харків`янин Олексій Торохтій 6 серпня став Олімпійським чемпіоном з важкої атлетики у ваговій категорії до 105 кг. Результат переможця - 412 кг (ривок - 185 кг, поштовх - 227 кг).
О.Торохтій народився 22 травня 1986 р. Майстер спорту міжнародного класу. Освіта вища, закінчив Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ». Перший тренер - Володимир Руденко. Тренери - Валерій Нікулін, Михайло Мацьоха.
Спортивні досягнення: Олімпіада-2008 в Пекіні – 12 місце в сумі двоборства; чемпіонат світу-2011 – 3 місце в сумі двоборства; Кубок світу-2011 – 1 місце в сумі двоборства; чемпіонат Європи-2009 – 2 місце в сумі двоєборства, чемпіонат Європи-2010 – 3 місце в сумі двоєборства. Чемпіон України 2012 року.