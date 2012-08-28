Добкін і Кернес подарували Олімпійському чемпіонові Торохтію Volkswagen

Харків. 28 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сьогодні вручив ключі від автомобіля «Volkswagen Passat СС» чемпіону Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні Олексію Торохтію.

Це подарунок від голови облдержадміністрації та Харківського міського голови Геннадія Кернеса, повідомляє прес-служба ХОДА.

«Ви виконали те, що обіцяли, ми в свою чергу виконуємо свої обіцянки», - сказав М.Добкін.

Довідка. Харків`янин Олексій Торохтій 6 серпня став Олімпійським чемпіоном з важкої атлетики у ваговій категорії до 105 кг. Результат переможця - 412 кг (ривок - 185 кг, поштовх - 227 кг).

О.Торохтій народився 22 травня 1986 р. Майстер спорту міжнародного класу. Освіта вища, закінчив Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «ХАІ». Перший тренер - Володимир Руденко. Тренери - Валерій Нікулін, Михайло Мацьоха.

Спортивні досягнення: Олімпіада-2008 в Пекіні – 12 місце в сумі двоборства; чемпіонат світу-2011 – 3 місце в сумі двоборства; Кубок світу-2011 – 1 місце в сумі двоборства; чемпіонат Європи-2009 – 2 місце в сумі двоєборства, чемпіонат Європи-2010 – 3 місце в сумі двоєборства. Чемпіон України 2012 року.

Фото прес-служби ХОДА