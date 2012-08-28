До кінця року на Харківщині газифікують ще 12 населених пунктів - Добкін

Харків. 28 серпня. УНІАН. До кінця цього року планується газифікувати 12 населених пунктів Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у понеділок на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він зазначив, що роботи з газифікації тривають в рамках угоди про співпрацю з НАК «Нафтогаз України», зокрема, реалізується 2 угоди: одна - з минулого року на суму 150 млн. грн., з яких 96 млн. грн. було освоєно в 2011 році. Друга - на суму 175 млн. грн., з яких 50 млн. грн. буде витрачено на розвиток соціальної сфери.

«Враховуючи фінансування і реалізацію попередніх договорів, можу з упевненістю сказати, що й ці будуть виконані на 100%», - сказав М.Добкін.

За його даними, рівень газифікації в області «поки що становить 74%»: з них міста, селища міського типу мають рівень газифікації понад 80%, села - 53-55%.

«Я гадаю, що цього року близько 12-15 населених пунктів ми газифікуємо. Це абсолютно інші можливості, абсолютно інші умови життя для людей, у тому числі й можливість зберегти життя на селі», - наголосив М.Добкін.