Аваков виступає за висунення єдиного кандидата у мери Харкова від демократів
Говорячи про необхідність проведення місцевих виборів, губернатор Арсен Аваков висловився за висунення єдиного кандидата в мери Харкова від демократичних сил регіону…
Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ виступає за висунення єдиного кандидата на посаду Харківського міського голови на місцевих виборах, які можуть відбутися після парламентських.
Як передає кореспондент УНІАН, коментар А.АВАКОВА з приводу цього розміщений на його особистому сайті.
«Консолідована кандидатура на виборах мера буде лише одна. Особисто я визначився з вибором, але це має бути корпоративним рішенням і блоку партій БЮТ, і «Нашої України», і інших партій», - сказав А.АВАКОВ.
Як повідомляв УНІАН, раніше, говорячи про необхідність проведення місцевих виборів, А.Аваков сказав, що знає щонайменше чотирьох гідних кандидатів, які можуть замінити лідерів міської і обласної ради, котрі, як він вважає, дискредитували себе.
«Я знаю в області чимало людей, які здатні ефективно працювати на посаді Харківського міського голови. Наприклад, мені подобається кандидатура Олександра ФЕЛЬДМАНА (народний депутат V скликання, керівник обласного штабу БЮТ – УНІАН). Цілком готовий для того, щоб зайняти крісло мера Володимир БАБАЄВ (заступник губернатора, член «Нашої України» - УНІАН). Може управляти містом Володимир ШУМІЛКІН (попередній міський голова, член «Нашої України», депутат облради - УНІАН). Цілком може розглядатися кандидатура Олександра ПРОТАСА (лідер громадської організації «Харків’янин»), - сказав А.АВАКОВ.
На його думку, «всі ці люди мають достатню кваліфікацію і готові працювати для міста».
Разом з тим, А.АВАКОВ підкреслив, що він сам не збирається претендувати на посаду міського голови, оскільки має намір сконцентрувати свої зусилля на роботі в області.