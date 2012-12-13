Розроблено програму оздоровлення Сіверського Дінця

Харків. 13 грудня. УНІАН. Український науково-дослідний інститут екологічних проблем розробив міжрегіональну екологічну програму оздоровлення басейну річки Сіверський Дінець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в середу під час засідання Басейнової ради ріки Сіверський Дінець сказав начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області Роман Квартенко.

«Міжрегіональна екологічна програма щодо оздоровлення річки Сіверський Дінець сьогодні вже розроблена Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем і буде затверджена на сесії Харківської обласної ради», - сказав Р.Квартенко.

За його словами, програма передбачає комплекс заходів із розчищення річки Сіверський Дінець. Утім, Р.Квартенко зазначив, що розчищення русла ріки в першу чергу проводитиметься в тих місцях, де підвищуються гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин.

Р.Квартенко також повідомив, що, згідно із затвердженою Харківською обласною радою програмою збереження малих річок області, на розчищення русел малих річок Харківщини в 2012 році було виділено понад 1,5 млн грн.

Крім того, у середу в Харкові під час засідання Басейнової ради ріки Сіверський Дінець новим головою ради на 2013-2015 роки обрали директора Департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації Віталія Панова. Він замінив на цій посаді радника голови Донецької облдержадміністрації Кіма Берестового.

Довідка УНІАН. Сіверський Дінець - найбільша ріка східної України і найбільша притока Дону. Загальна протяжність ріки становить 1053 км, площа басейну - 98 900 км², середня річна витрата при впаданні до Дону 200 м³/сек. Сіверський Дінець бере початок на Середньоруській височині, біля с. Підвільхи в Прохоровському районі Бєлгородської області Росії. У басейні Сіверського Дінця понад 3000 річок. Ріка протікає через Бєлгородську область Росії, Харківську, Донецьку та Луганську області України, а також Ростовську область Росії.

Басейнова рада ріки Сіверський Дінець була створена 2007 року на основі угоди про співпрацю у сфері використання та охорони водних ресурсів басейну ріки Сіверський Дінець між Харківською, Донецькою та Луганською областями.