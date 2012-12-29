Новий власник «Металіста» підтвердив намір збільшити обсяг інвестицій в команду

11:03, 29 грудня 2012
Харьків
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Тренери і топ-менеджмент залишаються

Харків. 29 грудня. УНІАН. Новий власник футбольного клубу «Металіст» Сергій Курченко підтвердив свій намір збільшити інвестиції в команду.

Металіст Аустрія 30.11.11 4:1 Фото Андрія КРАВЧЕНКА

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розміщеному на офіційному сайті ФК «Металіст» повідомленні.

«27 грудня в Києві відбулася зустріч нового власника ФК «Металіст» Сергія Курченка з топ-менеджерами клубу Сергієм Воликом та Євгеном Красніковим. Сергій Курченко зазначив необхідність формування нової більш амбіційної стратегії розвитку клубу і підтвердив свій намір збільшити інвестиції в команду. Найближчим часом менеджмент ФК «Металіст» підготує свої пропозиції по трансферній політиці клубу та іншим ключовим питанням діяльності», - йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

У «Металісті» також зауважили, що новий інвестор високо цінує роботу тренерського штабу на чолі з Мироном Маркевичем і планує найближчим часом провести розширену нараду за участю головного тренера команди для вироблення перспективної програми дій.

У прес-службі клубу підкреслили, що після зміни власника «тренерський штаб і топ-менеджмент «Металіста» продовжать роботу».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня харківський бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов’язання з його фінансування іншому інвестору.

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна», головним бенефіціаром якої є С.Курченко, щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

Довідка УНІАН. Харківський ФК «Металіст» створений у грудні 1925 року при колективі Харківського паровозобудівного заводу (нині «Завод ім. Малишева»). ФК «Металіст» на сьогодні грає в Українській футбольній Прем’єр-Лізі. Володар Кубка СРСР; шестиразовий бронзовий призер чемпіонату України; фіналіст Кубку СРСР і Кубка України.

Останніми роками «Металіст» виступає у змаганнях Ліги Європи, зокрема, в сезоні 2011/2012 команда вибула на стадії боротьби за вихід до 1/4. Цього року «Металіст» достроково, за два тури до завершення групового турніру ЛЄ, з першого місця вийшов у наступну, весняну, фазу змагань 2012/2013.

У виступах на європейській арені цього сезону «Металіст» показує найкращий результат не лише в Україні, а й серед команд Східної Європи. У новій версії рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) «Металіст» знову поліпшив свої позиції і піднявся на 26 місце, обійшовши донецький Шахтар (45 місце), київське Динамо (78). Дніпро – на 80-й сходинці.

Нападник «Металіста» бразилець Барселлос Фреда Тайсон, за версією УЄФА (грудень 2012 р.), увійшов до складу символічної збірної групового турніру Ліги Європи.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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