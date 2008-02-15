Харківська ПРП – МЗС Росії: «как Вас теперь понимать»

Харків. 15 лютого. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» звернулася з відкритим листом до Міністерства закордонних справ Росії, у якому просить це відомство пояснити, які угоди з Україною Російська Федерація вважає чинними, а які допускають «довільне тлумачення залежно від погоди».

«Під час підсумкової прес-конференції президентів України та Росії 12 лютого 2008 року, - йдеться у зверненні, - Владімір ПУТІН зробив заяву щодо можливого перенацілення ядерних ракет на територію України. Президент Росії також дозволив собі неприпустимі в міжнародній дипломатії висловлювання стосовно звернення Президента України, Голови Верховної ради України, Прем’єр-міністра України до керівництва НАТО. Подібні заяви є грубим втручанням у внутрішні справи України порушенням міжнародних домовленостей».

Автори листа нагадують, що «Російська Федерація згідно з Будапештським меморандумом 1994 року спільно зі США, Китаєм, Францією, Німеччиною та Великобританією стала гарантом політичної та економічної безпеки України. Зокрема зобов’язалася «утримуватися від тиску, спрямованого на те, щоб підпорядкувати своїм власним інтересам здійснення Україною прав, властивих її суверенітету».

«Добросусідські стосунки між Україною та Росією, - звертаються увага в листі, - підтверджуються низкою двосторонніх договорів. На практиці, в односторонньому порядку з російської сторони, допускаються ревізії домовленостей. Це і Тузла, і перешкоди для імпорту українських товарів в Росію, і невмотивоване оголошення українців персонами нон-грата, і постійні тлумачення внутрішньополітичних процесів та історії України, спроби газового шантажу».

Обласна організація ПРП просить МЗС Російської Федерації «пояснити офіційну позицію Російської Федерації про те, які положення договорів між нашими державами визнаються чинними, а які допускають довільне тлумачення в залежності від погоди».