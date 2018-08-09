Директор НАБУ Ситник розповів про нічні переговори в будинку Порошенка та їхні результати

Артем Ситник розповів, що результатом цієї зустрічі стало ухвалення парламентом закону про Антикорупційний суд і президент вплинув на рішення парламенту.

Нічний візит директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника до приватного будинку президента України Петра Порошенка не вплинув на роботу детективів НАБУ, запевняє Ситник.

В ефірі «Громадського» він наголосив, що під час цієї зустрічі вони обговорювали створення Антикорупційного суду. За словами Ситника, саме Порошенко запросив його.

«Глава держави запросив на розмову і якраз розмова стосувалась Антикорупційного суду. Це суд, який напряму стосується Антикорупційного бюро. І це стосується тієї проблеми, про яку ми говоримо два роки. Навіть на війні вороги сідають за стіл переговорів. У даному випадку була дискусія спірна», — наголосив Ситник.

На уточнююче питання, чому це не було публічно, Ситник зазначив, що були і публічні переговори на рівні Адміністрації президента. На питання про репутаційні наслідки через візит директора НАБУ, що приїжджає вночі до приватного будинку президента України, Ситник зазначив: «Це не був таємний візит і те, що це може стати відомо — звичайно, я це допускав. Чому стало відомо саме зараз, а це було достатньо давно… Важливо, що на роботу НАБУ це не вплинуло, спитайте будь-якого детектива».

Ситник додав, що результатом цієї зустрічі стало ухвалення парламентом закону про Антикорупційний суд і президент вплинув на рішення парламенту.

«У мене була тет-а-тет зустріч з президентом України з приводу Антикорупційного суду. НАБУ не має права законодавчої ініціативи і ми знаємо, давайте будемо відверті, що в парламенті президент має якщо не визначальне, то один з визначальних впливів. Була певна дискусія. Вона закінчилась тим, що все ж таки закон був прийнятий», — зазначив директор НАБУ.

На питання журналіста «Якщо Порошенко наступного разу запросить вас до себе додому, ви погодитесь?», директор НАБУ відповів: «Мабуть уже ні. Виходячи із такої реакції, мабуть, ні».

Про нічний візит навесні цього року раніше повідомляли журналісти програми "Схеми". Зустріч відбулась пізно ввечері 26 квітня. Журналісти помітили біля приватної резиденції Порошенка автомобіль "Skoda", який, як з’ясувалося, належить Ситнику. В цей же час біля воріт резиденції були зафіксовані автівки, якими користується депутат Олександр Грановський, наближений до Порошенка.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7441).

Документом, зокрема, встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, передаватимуться до ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, який не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду до Антикорупційного суду.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.

2 серпня президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд».