Третина голів райдержадміністрацій є партійними, і майже всі вони представляють БПП - ОПОРА

В ОПОРІ наголошують на важливості того, щоб на місцях участь посадових осіб у агітаційній передвиборчій кампанії була мінімізована.

32% голів районних державних адміністрацій є представниками політичних партій, і майже 90% з них представляють «Блок Петра Порошенка».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, презентуючи інформацію щодо партійності і партійної заангажованості посадових осіб.

Вона зазначила, що ОПОРА продовжує серію заходів щодо попереднього аналізу передвиборчої ситуації в Україні. За її словами, важливо, щоб на місцях напередодні виборів участь посадових осіб у передвиборчій кампанії була мінімізована. При цьому Айвазовська додала, що ОПОРА надсилала запити у відповідні районні державні адміністрації і отримала офіційні відповіді щодо партійної приналежності посадових осіб.

За її словами, було проаналізовано 444 районні державні адміністрації. При цьому, наголосила вона, 62 РДА відмовились надавати інформації на відповідний офіційний запит. «Тим не менше серед 382 голів райдержадміністрацій 32% є представниками політичних партій, і серед 123 посадових осіб цього рівня 88% представляють одну політичну силу - саме «Блок Петра Порошенка», - повідомила вона та додала, що ще 5 осіб є членами політичної сили ВО «Батьківщина», по одному від партій «Відродження», «Наш край», Аграрної партії.

Айвазовська зазначила, що метою дослідження є «спонукання державних службовців діяти в межах міжнародних стандартів і українського законодавства», щоб не створювалися нерівні умови в ході передвиборчої ситуації та виборчої кампанії за рахунок посадових осіб і службовців. За її словами, в Україні є практика застосування адміністративного ресурсу, хоча це поняття чітко не зафіксовано у виборчому законодавстві.

Айвазовська зазначає, що, якщо виборчий штаб де-факто буде очолювати представник районної, обласної адміністрації, то «це негативно вплине як на оцінки незалежних спостережних інституцій, так і міжнародних, тому ми попереджаємо про це».

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Аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев зазначив, що партійність посадових осіб важлива у контексті «загально-політичної атмосфери, яка складається в суспільстві, тому що, згідно із законодавством, не заборонено посадовим особам бути членами політичних партій, але розподіл між партіями цих посадових осіб або наявність домінуючої партії серед посадових осіб різного рівня може свідчити про певну зону ризику для конкурентних виборів чи в цілому конкурентного політичного процесу».

Він додав, що, за попередньою інформацією, Харківська і Вінницька область є регіонами, де домінує одна політична партія – «БПП» – серед формальної партійності голів райдержадміністрацій. За його словами, «рівень домінування є значно вище, ніж в інших регіонах України».

Клюжев повідомив, що на рівні перших заступників голів РДА, за попередньою інформацією, «74%, або 192 посади, є позапартійними, але 47 з них належать до «БПП», тобто 18% від посад». Він додав, що серед заступників «78% є позапартійними, і як і в попередніх випадках, серед партій, які представлені найбільше на цьому рівні посад виділяється «БПП» -15%».

На основі проведеного в жовтні-листопаді 2018 року моніторингу ОПОРА констатує, що формальний рівень політизації місцевих органів публічної адміністрації не є надвисоким, однак ризик використання посадовцями своїх повноважень в електоральних цілях залишається суттєвим.

В ОПОРІ зазначають, що керівники місцевих державних адміністрацій та їхні заступники під час виконання своїх повноважень повинні утримуватися від виконання політичних функцій в умовах як офіційного виборчого процесу, так і дочасної агітаційної кампанії. Органи публічної адміністрації повинні проявити ініціативу у виробленні стандартів етичної поведінки посадовців в умовах виборчого процесу.