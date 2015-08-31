"Самопоміч" зібралась покарати своїх депутатів за підтримку змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила в кулуарах парламенту.

"Фракція буде вирішувати це і все вам розкаже", - сказала Сироїд і не виключила, що цих депутатів можуть вигнати з фракції.

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Разом з тим вона заперечує можливість виходу "Самопомочі" із коаліції та її переформатування.

"Ніхто не має наміру переформатовувати коаліцію", - сказала віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. "За" проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі.

Фракція партії "Об’єднання "Самопоміч" дала 5 голосів "за" децентралізацію (Ганна Гопко, Павло Кишкар, Вікторія Пташник, Остап Єднак, Вадим Кривенко). "Проти" проголосували 26 депутатів фракції.

Із фракції "Блоку Петра Порошенка" 5 народних депутатів проголосували проти: Наталія Новак, Олег Мусій, Богдан Матківський, Сергій Каплін та Єгор Фірсов. Ще троє депутатів від "БПП" утрималися, 7 - не голосували. Відсутніх було – 13 депутатів фракції. "За" проголосували 115 депутатів "Блок Петра Порошенка".

Із фракції "Народний фронт" за децентралізацію проголосували 69 депутатів, "проти" 1 (Олександр Кірш). Не голосували – 2.

У фракція партії "Опозиційний блок" підтримали в першому читанні зміни до Конституції 38 депутатів.

Із позафракційних "за" проголосували 13 депутатів, проти – 15.

Із групи "Партія "Відродження" 11 депутатів проголосували "за", утрималися – 2, не голосував -1.

Фракція Радикальної партії у повному складі (21 депутат) проголосувала проти внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

"Батьківщина" також не дала жодного голосу "за" цей законопроект. Зокрема, із 19 членів фракції "проти" проголосували 18 депутатів, 1 був відсутній.

Група "Воля народу" 14-ма голосами підтримала конституційний законопроект, проти – 1 депутат.