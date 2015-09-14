На останньому судовому засіданні у справі Пукача була відсутня охорона та готувались провокації – Подольський

Про це він повідомив в коментарі УНІАН.

За його словами 11 вересня перед початком засіданням йому потрібно було подати декілька документів в канцелярію суду.

«У суді все влаштовано як і в будь-якій державній установі – ресепшн, де люди реєструються, потім стоїть металошукач, турнікет, міліціонер, який це все перевіряє. Також завжди два-три міліціонери стоять біля воріт, щоб слідкувати за громадським порядком, бо там бувають протести таке інше. На вулиці обов’язково міліція є, на вході також є правоохоронці. А цього разу в усьому приміщенні і на вулиці не було жодного правоохоронця. Усі люди спокійно проходили, у приміщенні апеляційного суду був такий собі прохідний двір. Нам потрібно було пройти в канцелярію і ми так бочком через турнікети і нас ніхто не зупиняв. Тоді ми на це не звернули увагу», - розповідає він.

Читайте такожПодольський підозрює, що на адвоката Пукача тиснуть Генпрокуратура і суд

«Після того, ми приходимо в суд, зазвичай нас зустрічає міліція. Там окремий вхід і заведена реєстрація, щоб ті люди, які заходять на публічний процес були ідентифіковані, щоб не було провокацій, якихось хуліганів. Всі – потерпілі, прокурори, журналісти пред’являють посвідчення, паспорти, міліціонер всіх записує, а тоді заходимо в зал - у фойє також, як правило, три-чотири міліціонери. У залі також десь чотири правоохоронці зазвичай знаходяться, вони по всіх кутах стоять. Цього разу заходимо до суду – двері настіж, жодного правоохоронця», - додає Подольський.

«Так роблять у нас, в Росії, скрізь для того, щоб зробити якусь провокацію руками тітушок чи кого-небудь, вони просто прибирають міліцію. На мій погляд - це чистий почерк того, що готувалась велика провокація», - переконаний він.

«Єдине, що після того, як ми зайшли - побачили це все, я звернувся до публіки сказав, що треба самоорганізуватись, ми перевірили хто серед нас є, щоб не було сторонніх людей, потім ми викликали розпорядників і сказали на камери – що тут готується провокація і для цього спеціально прибрали міліцію і в будь-який момент хуліган може зайти кинути або гранату або що-завгодно», - зауважив потерпілий у справі «Гонгадзе-Подольського».

«Я вимагав, щоб у приміщенні, де йде судове засідання була встановлена охорона громадського порядку, була проведена реєстрація усіх присутніх. Судді не хотіли це все чути та казали, що це не наша справа, проте я не давав нічого говорити і через півгодини з’явилась міліціонери», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 11 вересня переніс розгляд скарги на вирок генералу МВС України Олексію Пукачу, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, на 15 вересня.

Відповідне рішення ухвалив головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій, задовольнивши таким чином прохання нового адвоката Пукача і надавши йому додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи.

Таким чином, наступне судове засідання має відбутися 15 вересня о 14.00.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.