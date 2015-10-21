Прямо з виборчих дільниць нікого до армії забирати не будуть - Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко на брифінгу для ЗМІ у Івано-Франківську, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що будь-які чутки про те, що нібито військовозобов'язаних будуть забирати в армію прямо з виборчих дільниць, спрямовані на зрив виборчого процесу.

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"Я думаю, що така інформація не випадково з'являється прямо напередодні виборів для того, щоб спробувати зірвати виборчий процес. Очевидно, що ці питання (оголошення мобілізації і призову) вирішуються на рівні президента і законодавства", - заявив глава держави.